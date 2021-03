Campogalliano, kosovaro picchia la moglie davanti al figlio minore

I carabinieri di Carpi ieri sera hanno denunciato un kosovaro quarantenne, residente a Campogalliano, il quale poco prima avrebbe percosso la moglie, procurandole un trauma cranico facciale per alcuni giorni di prognosi. I militari avrebbero nella circostanza evidenziato i contorni di pregressi episodi, avvenuti anche alla presenza del figlio minore della coppia, tali da far ipotizzare il reato di maltrattamenti in famiglia.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.