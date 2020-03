Campogalliano, maltrattamenti ripetuti sulla compagna: arrestato

Dallo scorso mese di gennaio si era reso protagonista di diversi episodi di maltrattamento nei confronti della compagna convivente. Episodi che hanno fatto scattare l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Modena nei confronti di un 34enne è di origine albanese residente a Campogalliano. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri della locale stazioneNella giornata di attività dei Carabinieri del comando provinciale di Modena, i militari della compagnia di Sassuolo, nell'ambito di servizi antidroga che li hanno portati nel territorio carpigiano, hanno individuato e fermato un 42enne marocchino. Accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Fermato in via Unione Sovietica. è risultato in possesso di 5 dosi di cocaina e 830 euro, probabile provento di spaccio