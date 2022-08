Campogalliano, piscina comunale chiusa: mancano i bagnini

Una piscina pubblica chiusa proprio nel momento in cui avrebbe costituito per i cittadini residenti che trascorrono le ferie in città una occasione di refrigerio e di relax. Chiusura provocata dall'assenza di bagnini. A segnalare il caso alquanto curioso soprattutto nella motivazione che si inserisce in un dibattito di grande attualità sull'offerta e la domanda di lavoro, il consigliere comunale di Modena Walter Stella. Un post, sulla sua pagina personale, in cui non si nasconde lo stupore di fronte alla ragione della chiusura: 'E' possibile che in estate non si possa trovare un bagnino?'. Alcune foto immortalano, dall'esterno, scorci dell'impianto. L'acqua della vasca, non più oggetto di ricambio e filtraggio nell'impianto fermo da settimane, ha cambiato colore. Verde. Peccato vedere una piscina pubblica, potenzialmente fruibile e già aperta in questa stagione anche per eventi serali, non utilizzata per la mancanza di un bagnino.