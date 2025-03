Campogalliano: scontro auto-furgone, due feriti e traffico in tilt

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due persone trasportate all'ospedale con ferie di media gravità e forte impatto sulla circolazione stradale per uno scontro avvenuto poco dopo le 15 sulla SP13 Strada Campogalliano, e che ha coinvolto una autovettura e un autofurgone.

Le squadre di soccorso sono state immediatamente allertate e sono giunte sul luogo dell'incidente poco dopo la chiamata ricevuta alle 15:20. I feriti, in codice 2, sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco, estratti dagli abitacoli e affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale di Baggiovara.

Il violento impatto ha provocato gravi disagi alla circolazione, con la chiusura temporanea della strada per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. La polizia stradale ha gestito il traffico deviandolo su percorsi alternativi, cercando di minimizzare i disagi per gli automobilisti.