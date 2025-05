Campogalliano, tunisino fermato col furono pieno di rame: denunciato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nel pomeriggio del 5 maggio i carabinieri di Modena hanno denunciato un tunisino di 23 anni residente a Campogalliano e già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione di materiale di sospetta provenienza illecita. I carabinieri hanno sottoposto a controllo l’uomo lungo la strada provinciale per Campogalliano; durante l’ispezione del veicolo da lui condotto, un autocarro, i militari hanno rinvenuto nel cassone un ingente quantitativo di rame, pluviali, bobine e matasse di cavi elettrici.

Il materiale, ritenuto di sospetta provenienza furtiva, è stato pertanto sottoposto a sequestro e al momento sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare l’esatta provenienza di quanto sequestrato dai militari.