Candidato Pd Carpi, è ufficiale la sfida a due tra Righi e Taurasi

Architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune Righi, storico, già Presidente del Consiglio Comunale di Carpi e dipendente della Regione Emilia-Romagna Taurasi.Nel corso dell’Assemblea comunale degli iscritti del Partito Democratico dello scorso venerdì 19 gennaio è stato approvato il Regolamento per le Primarie, poi sottoscritto dalle forze alleate Carpi Comune, Verdi, Carpi 2.0, Laboratorio Carpi, Italia Viva, +Europa: inizia così il percorso di confronto e mobilitazione che porterà al voto di domenica 3 marzo, quando, dalle ore 8.00 alle 20.

00, si potranno recare nei seggi tutti i residenti sul territorio del Comune che abbiano compiuto 16 anni e dichiarino di essere sostenitori di uno dei partiti che costituiscono la coalizione.



A vigilare sul corretto svolgimento delle Primarie – che in ogni caso tutti i partecipanti all’assemblea del Pd, dal Sindaco Bellelli ai Segretari cittadino, provinciale e regionale Depietri, Solomita e Tosiani, fino ai due candidati, hanno sottolineato debbano rappresentare una grande opportunità di dibattito, dialogo con la città e mobilitazione – sarà un Comitato di garanzia composto, per il PD, da Claudio Bergianti e Marc'Aurelio Santi, e da altri due garanti per ognuna delle forze della coalizione.

Tappa intermedia, per i due candidati, sarà quella di raccogliere un minimo di 200 e un massimo di 250 firme entro le 12 di domenica 4 febbraio.

'Non dobbiamo dimenticare – commentano Daniela Depietri e Roberto Solomita, rispettivamente Segretaria cittadina e della Federazione provinciale del PD – che la sfida da vincere sarà quella di giugno, quando i carpigiani tutti sceglieranno il loro Sindaco. Queste primarie dovranno servire proprio ad accendere l’entusiasmo, facendo conoscere i candidati, coinvolgendo il nostro popolo, dialogando con la società, ascoltandola e facendo tesoro delle idee e proposte che emergeranno. Siamo convinti di avere tutte le carte in regola per ottenere la fiducia della maggioranza delle carpigiane e dei carpigiani, e queste Primarie saranno un’opportunità, all’insegna della correttezza, seppur nelle differenze. E la responsabilità di fare in modo che sia così è in capo a noi tutti: iscritti, dirigenti e candidati. Dipende soltanto da noi, ma ci sono tutte le condizioni perché queste settimane di confronto rappresentino davvero uno splendido percorso di democrazia e dialogo'.