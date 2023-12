Candidato sindaco Pd Carpi: possibili primarie tra Righi e Taurasi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Attuale assessore a Urbanistica e architetto l’uno, storico e divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna l’altro, Righi e Taurasi 'si sono detti emozionati e onorati di aver raccolto gli attestati di stima dell’Assemblea: ora si avvia la fase di un confronto serrato con gli alleati attuali e potenziali, per poi tornare, a breve, in una nuova Assemblea.

Nel caso in cui dalle consultazioni non emergesse la convergenza su un unico nome, allora si procederà con le primarie aperte di coalizione, nel rispetto del quadro di indicazioni per le primarie di coalizione a livello provinciale e regionale'.



'Il confronto che ha avuto luogo nella serata si è dimostrato improntato alla correttezza, come sottolineato dagli interventi dei Segretari cittadino e provinciale Daniela Depietri e Roberto Solomita, nella consapevolezza che l’obiettivo primario sia quello di costruire una coalizione la più ampia possibile, con il Pd in ascolto delle esigenze e degli stimoli degli altri partiti e delle forze civiche, ma consapevole, in quanto prima forza politica della città, di essere chiamato a giocare il ruolo di perno dell’alleanza' - chiude il Pd.