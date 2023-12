Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il trasloco delle classi di Ravarino si è reso necessario per dare corso a un intervento di edilizia scolastica programmato sull'edificio di via Verdi.L'intervento, finalizzato ad innalzare la risposta sismica della scuola, avrà un costo complessivo di 1 milione 570 mila euro. La durata del cantiere, che include anche lavori di efficientamento energetico e adeguamento impianti, è stimata in circa un anno.