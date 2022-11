Cantiere Estense, dietro-front Anas, lunedì non si parte

Lo ha comunicato la società che starebbe valutando alternative per limitare i disagi alla circolazione. Sospiro di sollievo per migliaia di pendolari. Circolazione regolare con nessun senso unico alternato

Forse per le critiche sollevate negli ultimi due giorni o forse per le priviste ondate di maltempo. Fatto sta che Anas ha comunicato che il cantiere che avrebbe dovuto aprire sulla SS12 Nuova Estense, nel territorio del Comune di Maranello per lavori in adiacenza al torrente Tiepido e che avrebbe previsto l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da semaforo con chiusura dell’unica corsia di marcia in direzione Modena, a partire dalle ore 9 lunedì prossimo fino alle 19 del 14 febbraio 2023, non partirà.



'Anas - si legge in una nota - sta valutando alternative all’organizzazione del cantiere lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”, nel tratto adiacente al fiume ‘Tiepido’, al fine di minimizzare gli impatti sulla circolazione. Pertanto lunedì 21 novembre non sarà istituito il previsto senso unico alternato'.



I lavori, e le relative limitazioni alla circolazione, avrebbero dovuto estendersi per circa tre mesi, costituendo un disagio per i tantissimi pendolari fortemente preoccupati dell'impatto di cantieri soprattutto in occasione di nevicate e di eventi meteo avversi.



Per loro, almeno per ora, un sospiro di sollievo, in attesa di ulteriori informazioni.





