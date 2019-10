Capi contraffatti: tre siti e-commerce chiusi e 1.700 capi sequestrati

Modena

Si chiude con il sequestro di tre siti specializzati in vendite online e di 1.700 capi di abbigliamento contraffatti, oltre che con due denunce per i reati di contraffazione marchi e ricettazione, l'operazione svolta nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di. Il provvedimento di sequestro dei tre siti, riconducibili ad una ditta individuale di Fiorano Modenese, e' stato disposto dal gip su richiesta della Procura modenese, ed eseguito 'al termine di un'attivita' di monitoraggio della rete per contrastare la contraffazione online'.Nel corso delle indagini, condotte dalla Compagnia di Sassuolo e coordinate dal pm Giuseppe Amara, le fiamme gialle 'sono riuscite ad individuare i locali in cui la merce messa in vendita online veniva illecitamente prodotta e stoccata, un capannone nella zona industriale di Fiorano privo di qualsiasi insegna o indicazione'. Li' i finanzieri hanno sequestrato 'oltre 1.700 capi di abbigliamento pronti per la vendita', tutti con 'marchi illecitamente riprodotti di note case di moda come Kenzo, Louis Vuitton, Thrasher, Nike, Balenciaga, Gucci e Champion'. Sono stati anche trovati e sequestrati 'i macchinari- telai, giostre e forni serigrafici, plotter per la stampa digitale, presse a caldo e altri- usati per riprodurre i marchi impressi sugli abiti'.Dalle indagini e' emerso che i due responsabili, un uomo e una donna conviventi, 'dopo avere acquistato ingenti quantitativi di capi di abbigliamento privi di qualsiasi immagine o stampigliatura', li 'taroccavano' per poi rivenderli, spacciandoli per autentici, sui siti sequestrati, vale a dire www.blockshop.it, www.blackmilk-studio.it e www.unlimitedshop.it, siti che venivano gestiti proprio dai due falsari.