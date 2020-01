Capodanno, 28 cassonetti in fiamme, rogo in ostello a Fiumalbo, ma solo danni

In attesa del bilancio dell'Azienda ospedaliera sugli eventuali feriti conseguenti ai festeggiamenti della notte di Capodanno, il primo bilancio lo tracciano i Vigili del Fuoco dal comando provinciale di Modena. Dove si contano trentadue interventi, dei quali la maggiore parte, ben 28, conseguenti all'incendio di cassonetti dovuto i petardi e ai botti di mezzanotte. L'intervento più impegnativo si è avuto a Fiumalbo, intorno alle 21 di ieri sera, in via Rotari, dove le fiamme hanno distrutto una porzione di tetto di un ostello.