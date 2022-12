Capodanno a Carpi: con Daddy G piazza trasformata in grande disco

Con la collocazione delle grandi “torri luci” prende forma in piazza dei Martiri la spettacolare scenografia che sabato 31 dicembre trasformerà il cuore di Carpi « nel music club a cielo aperto più grande d’Europa ».



A far ballare il pubblico penserà un personaggio iconico della scena elettronica internazionale, Grant Marshall alias Daddy G, membro e fondatore dei “Massive Attack”, di ritorno a Carpi sei anni dopo la sua indimenticata performance in occasione del Capodanno 2017. Per animare il passaggio al 2023, Daddy G ha preparato un dj set trascinante e incalzante con una scaletta che spazierà tra sonorità dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat in un crescendo contagioso.



Musica ma non solo, perché il Capodanno in piazza a Carpi prevede anche speciali fasci di luci ed effetti visivi che illumineranno e coloreranno il Castello dei Pio sotto la regia di Francesco Trambaioli, “light designer” tra i più apprezzati in Italia che renderà la serata una vera e propria esperienza sensoriale in piazza



Il tutto a ingresso libero e gratuito: la piazza sarà accessibile fin dal primo pomeriggio, quando i banchi del mercato settimanale (che si svolgerà regolarmente nella sede abituale) lasceranno spazio ad una “pista da ballo” che, con i suoi 16.560 metri quadri, si preparerà ad accogliere migliaia di persone, con bar e ristoranti del Centro storico aperti per l’occasione. In tutta l’area sarà in vigore l’ordinanza “anti-vetro” oltre al divieto permanente di utilizzare petardi e fuochi d’artificio, come da Regolamento comunale.

Lo spettacolo “Capodanno a Carpi” inizierà alle ore 23 con i laser e le luci che cominceranno a “scaldare” l’atmosfera prima dell’arrivo in consolle di Daddy G previsto per le 23:30: poi musiche e danze si susseguiranno senza soluzione di continuità fino all’1:30 circa.



Alle 21:30, inoltre, al Comunale è previsto “Toren”, spettacolo di teatro acrobatico che si preannuncia un vero e proprio “inno” al colore, simbolo di felicità, passione e speranza: il modo migliore per iniziare l’ultima notte dell’anno. Sono disponibili gli ultimi biglietti: per informazioni incarpi@comune.carpi.mo.it o 059649255.