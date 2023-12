Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Protagonisti assoluti saranno Piazza Martiri e Palazzo dei Pio, che diverranno lo scenario naturale di uno spettacolo di luci e musica.'L’idea – spiega l’assessore alla cultura Davide Dalle Ave – è di proporre per San Silvestro un grande evento in piazza Martiri, che coniughi insieme musica e spettacolo di light designing, nella splendida cornice del Palazzo dei Pio. Un’occasione per i carpigiani, e per chi vorrà raggiungerci da altre Città, di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. L’obiettivo degli organizzatori è di offrire qualcosa di unico, un evento a cui possa partecipare nella massima libertà e sicurezza, compatibilmente con le prescrizioni relative all’ordine pubblico, un pubblico più eterogeneo possibile, da chi vuole semplicemente assistere ad uno spettacolo particolarmente suggestivo ascoltando buona musica ispirata alla commistione (a volte sorprendente) di diverse matrici culturali, a chi vuole scatenarsi nelle danze'.Foto Capodanno 2023 Facebook Alberto Bellelli