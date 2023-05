Carpi: spacciatore arrestato in centro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In piena notta, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Carpi hanno notato un'auto posteggiata in un area sosta in centro storico, con alcune persone all'interno. I militari hanno proceduto al controllo degli occupanti e del veicolo al termine del quale sono state rinvenute 13 dosi di cocaina del peso di 1 grammo ciascuna, riconducibili al 30enne utilizzatore del veicolo. Nei suoi confronti è scattato l'arresto immediato.

L'uomo è stato condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.