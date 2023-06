Carabinieri liberi dal servizio riconoscono e arrestano un 33enne

Questa notte i carabinieri di Modena, hanno arrestato un 33enne straniero nei cui confronti pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Nella circostanza, tre militari a diporto, mentre si trovavano all’interno di un esercizio pubblico situato in zona Modena Est, hanno notato una persona nota per i suoi trascorsi giudiziari perché che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento restrittivo del Tribunale di Modena per reati legati alle sostanze stupefacenti. I militari allertavano la Centrale Operativa che faceva intervenire in ausilio una pattuglia, con la quale traevano in arresto l’uomo in esecuzione del citato provvedimento. La persona arrestata è stata portata in carcere.Ieri invece i militari di Vignola, poco dopo la mezzanotte, hanno fermato un 32enne straniero che si aggirava per le vie di quel centro in sella ad una bicicletta. Il giovane, sottoposto al controllo, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish.La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la persona segnalata amministrativamente alla locale Prefettura.A Prignano i carabinieri hanno poi dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Modena, nei confronti di un 34enne, per il reato di minaccia a pubblico ufficiale ed evasione. L’uomo, il 15 giugno scorso, era stato denunciato dai Carabinieri di Prignano sulla Secchia per il reato di minaccia pubblico ufficiale ed in data 18 giugno per il rato di evasione, per aver violato la misura degli arresti domiciliari. La persona arrestata ora è in carcere.