Furti in appartamento, controlli da parte dei carabinieri da Mirandola a Pavullo

Nella serata di ieri, i carabinieri di Carpi hanno eseguito un servizio straordinario di controllo a Mirandola, per la prevenzione e contrasto dei furti e altri reati predatori.

Al servizio hanno preso parte più pattuglie della Stazione di Mirandola e delle Stazioni Carabinieri della bassa modenese e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi le quali, alla luce di alcuni tentativi di furto o comunque movimenti sospetti di persone e veicoli nel territorio, hanno effettuato mirati controlli nei luoghi più esposti ai reati di tipo predatorio.

Oltre al centro urbano, sono state vigilate alcune zone residenziali più isolate, procedendo anche all’istituzione di posti di controllo alla circolazione stradale urbana ed extraurbana.





Nel corso del servizio sono state identificate 43 persone e controllati 23 veicoli. Anche un esercizio pubblico è stato oggetto di controlli, durante i quali non sono state rilevate irregolarità.

Intanto si è concluso un fine settimana di controlli straordinari del territorio dell’alto modenese, predisposti dalla compagnia Carabinieri di Pavullo.

Gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni del comprensorio montano, con il supporto di equipaggi fatti confluire dal Comando Provinciale di Modena, hanno intensificato la vigilanza nei luoghi di aggregazione e nelle zone più isolate ed esposte a furti e ad altri reati contro il patrimonio.

Nel corso delle attività, protratte per più giorni, in orario serale e notturno, i carabinieri hanno proceduto complessivamente al controllo di 68 veicoli e all’identificazione di 87 persone. Durante uno di tali servizi della decorsa nottata, i militari della Stazione di Frassinoro hanno fermato un’autovettura alla cui guida vi era un 54enne, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’uso di sostanze alcoliche. Al rifiuto da parte della persona controllata di sottoporsi ad accertamenti con etilometro, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per guida in stato di ebbrezza alcolica e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. La patente di guida è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.