Carabinieri, controlli intensificati nella bassa: due arresti per droga

Durante l'operazione, sono state identificate 28 persone, controllati 12 veicoli e ispezionati 5 esercizi pubblici. L'attività ha portato all'arresto di due persone in flagranza di reato e alla denuncia di una terza in stato di libertà.A Finale Emilia, i militari hanno controllato gli avventori di un bar, identificando una donna di 35 anni di origini marocchine in possesso di alcune dosi di hashish. La perquisizione del suo domicilio ha portato al sequestro di ulteriori 350 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale legato allo spaccio. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di droga e sottoposta a custodia presso la sua residenza, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A Camposanto, durante un controllo stradale, i militari hanno scoperto un uomo di 33 anni di origini marocchine in possesso di circa 50 grammi di cocaina nascosti sulla persona. Anche lui è stato arrestato e sottoposto alla custodia domiciliare presso la sua residenza.

Infine, a Carpi, un uomo di origini rumene di 37 anni è stato fermato alla guida della sua auto sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, con circa 5 grammi di hashish al seguito. La droga è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per violazione del Codice della Strada, dopo gli accertamenti ospedalieri di rito.

'Questa operazione - sottolinea il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena - dimostra l'impegno dei Carabinieri di Carpi nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della comunità, rispondendo prontamente alle segnalazioni dei cittadini e intensificando i controlli nelle aree sensibili'.