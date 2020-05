Carabinieri in lutto: morto il Vice Brigadiere Ghidotti

Lutto nell'Arma e a Pievepelago. Oggi, alle ore 13, e’ deceduto il Vice Brigadiere Mauro Alessandro Ghidotti. Originario di Milano, 51 anni, da circa tre anni in servizio alla Stazione di Pievepelago. Conosciuto e stimato per il suo lavoro al servizio della collettività, è stato colto da improvviso malore in caserma a Pievepelago, poco prima di prendere servizio. Lascia la moglie Daniela e due figli.Alla famiglia e all'intera Arma dei Carabinieri le condoglianze della redazione de La Pressa