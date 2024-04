Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nell’ambito di tale attività, i militari della Tenenza di Vignola hanno sequestrato, nella serata, circa 4 grammi di hascisc ad un 29enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, sottoposto a controllo mentre si aggirava nella serata nelle vie di quel centro abitato.Sempre ieri sera i Carabinieri di Sassuolo, in via Vignolese, all’interno di un appartamento dove era stata segnalata una accesa lite tra residenti, hanno trovato in possesso di una delle due persone che tavano litigando 12 grammi di marijuana, ritenuta per uso personale. La droga è stata posta sotto sequestro e l’interessato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Modena.A Maranello militari dell’Arma locale hanno proceduto al controllo stradale di un 24enne che, alla guida di un veicolo, è risultati sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguito. Accertato che il giovane era già intercorso nella stessa irregolarità, il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca.