Novi, compravendita di droga in strada: due uomini arrestati

Un incontro per uno scambio di droga finito nel peggiore dei modi per due uomini, un 49enne di Novi e un 52enne di Reggio Emilia. Entrambi spacciatori, vista la grande quantità che si sono scambiati ieri sera in via Buonarroti a Novi di Modena. Qui il 49enne del posto era stato attenzionato dai Carabinieri nel corso di un servizio di controll del territorio. Lui, originario del napoletano e già conosciuto alle forze dell'ordine era a bordo della propria autovettura, fermo. Poco dopo è stato raggiunto da un suo coetaneo, risultato poi un 52enne originario del reggiano. I due, dopo avere conversato per qualche minuto, si sono scambiati una piccola confezione in plastica che, nel corso del successivo controllo, è risultata contenere quasi 60 grammi di cocaina, da suddividere in dosi.La perquisizione estesa presso le rispettive abitazioni, aNovi di Modena e Rio Saliceto, consentiva il rinvenimento di ulteriori 19 grammi di cocaina, un grammo di hashish, la somma di 950 euro e due bilancini di precisione. Era chiaro che l'ingente quantità di droga passata di mano era pronta per essere divisa in dosi da immettere sulla piazza locale. Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro e i due sono stati denunciati in stato d’arresto alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e associati al Carcere di Modena, in attesa di rito di convalidaNella foto, parte della droga, del contante e del materiale per il confezionamento, oggetto di sequestro