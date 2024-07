Cardiologia pediatrica: Mirandola nella rete regionale con 600 prestazioni all'anno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Avviato nell’ottobre del 2021, il servizio di primo livello è afferente al reparto di Cardiologia mirandolese diretto dal dottor Carlo Ratti ed esegue visite cardiologiche ed ecocardiogrammi per i piccoli pazienti, in collaborazione con la Pediatria di Area Nord guidata dal dottor Francesco Torcetta.In questi anni l’ambulatorio è cresciuto grazie a investimenti sulla formazione del personale e tecnologici: l’anno scorso, grazie ai fondi del PNRR, è stato acquisito un ecocardiografo di nuova generazione, dotato di una sonda neonatale che permette una diagnosi ecocardiografica accurata nella fascia di età pediatrica, anche nei neonati di basso peso.

Il centro mirandolese opera in stretta collaborazione con l’unità operativa di Cardiologia Pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove vengono inviati i casi più complessi.



Le cardiopatie congenite sono un gruppo di patologie caratterizzate da alterazioni morfologiche e funzionali del cuore, dovute quasi sempre ad alterazioni genetiche durante lo sviluppo embrionale; ne esistono di due tipi: quelle maggiori, fortunatamente rare, che necessitano già alla nascita di specifiche terapie e interventi riparativi e che vengono diagnosticate quasi sempre durante l’ecografia fetale; e le cardiopatie congenite minori, che rappresentano la maggior parte dei casi; quest’ultime hanno raramente un impatto negativo sulla vita del bambino e vengono diagnosticate attraverso l’esecuzione di un ecocardiogramma richiesto ad esempio per il riscontro di un soffio cardiaco.



In Emilia-Romagna si stima che, ogni anno, su 30mila nascite siano presenti 250-300 nuovi casi di cardiopatia congenita, di questi il 10-20% circa può richiedere una presa in carico diagnostico e/o terapeutica sin dall’epoca neonatale. Inoltre, le cardiopatie congenite presentano una grande variabilità clinica, da patologie minori fino a quadri malformativi molto complessi, il cui percorso terapeutico è caratterizzato da molteplici procedure cardiochirurgiche o interventistiche.