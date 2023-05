Carla Provvedi, per 50 anni parrucchiera nel cuore di Sassuolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’assessore alle attività produttive e al centro storico Massimo Malagoli ha consegnato una targa a Carla Provvedi, storica parrucchiera di via Fenuzzi che per quasi cinquant’anni ha operato nel centro di Sassuolo accompagnandolo nella sua crescita e nella sua trasformazione.'Generazioni di sassolesi – ha affermato l’assessore Malagoli – in cinquant’anni sono ricorse alle cure di Carla e della sue assistenti per la cura dei capelli: la sua decisione di concedersi una meritata pensione fa venir meno un punto di riferimento tra le attività cittadine ma non può che spingerci a ringraziarla per tutto quanto fatto in questi anni a nome dell’intera città di Sassuolo'.