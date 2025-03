'Caro Golinelli, su Aimag le proposte alternative ad Hera ci sono'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E mi pareva strano, ma strano strano, che Golinelli non avesse ancora affermato che la colpa è di chi c'era prima. Palla in tribuna, fumo negli occhi. Veniamo al merito. Ero sindaco quando cedemmo il 25% ad Hera, che doveva restare socio industriale di minoranza. Infatti così è stato fino ad oggi. In questi 15 anni ci sono state proposte per portare Aimag all'abbraccio fatale con Hera. Ma fintanto che la politica era politica, queste proposte sono state respinte. Poi sono arrivati i paladini della mirandolesità'. A parlare è l'ex sindaco di Concordia Carlo Marchini.

Risultato: Hera ha il controllo esclusivo di Aimag. Secondo. Per favore non si atteggi a salvatore di Aimag per la semplice ragione che Aimag non ha bisogno di essere salvata. I numeri li confermeranno. Terzo. È singolare che chi amministra chieda una proposta alternativa. Ma stiamo al gioco. Io sfido Golinelli a dire pubblicamente una parola chiara: stop a questo accordo dannoso per la Bassa. Se Mirandola, socio fondatore di Aimag e Comune importante tra i soci, tira il freno a mano, gli altri comuni non possono non tenerne conto. Dopodiché si apra un confronto pubblico vero, non quel conclave che si è trascinato per sei mesi a porte chiuse, e si renderà conto che le proposte alternative ci sono'.