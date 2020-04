Carpi, 33enne positivo al coronavirus esce di casa per passeggiare

Positivo al coronavirus, un 33enne è uscito di casa violando l’isolamento domiciliare obbligatorio. E' accaduto ieri pomeriggio, in centro a Carpi. Il 33enne è sceso per buttare la spazzatura e poi è andato a fare un giretto, noncurante di essere stato sottoposto a isolamento domiciliare obbligatorio dal Dipartimento della Sanità Pubblica di Modena poiché appunto risultato positivo al Covid-19. Sorpreso dai carabinieri, è stato denunciato alla Procura modenese per la violazione dell’art. 260 del Testo Unico in materia sanitaria, per aver inosservato un ordine impartito dall’Autorità sanitaria per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva. Rischia l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda di almeno 400 euro.