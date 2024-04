Carpi, 5 stelle allo sbando: ‘Rinunciamo a presentare la lista’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nonostante il simbolo del M5S non sarà presente nelle elezioni comunali, i carpigiani troveranno il simbolo del Movimento 5 Stelle nelle schede elettorali per le elezioni europee, segno che l'impegno a livello più ampio continua con forza. Da luglio, inoltre, si porranno le basi per far rinascere localmente un nuovo gruppo M5S a Carpi, riaffermando l'impegno del Movimento verso i cittadini e la volontà di ripartire con rinnovato vigore e dedizione. La presenza costante e il sostegno hanno sottolineato l'importanza di affrontare con serietà e impegno i momenti di crisi, valorizzando la trasparenza e l'aderenza ai principi etici che hanno sempre caratterizzato il M5S. Questi sforzi condivisi mirano a ristabilire un legame solido tra la base attivista e i vertici decisionali, in modo da anteporre il bene maggiore del Movimento agli interessi personali. Questa fase di transizione a Carpi rappresenta un'opportunità per il M5S di riflettere sulle proprie pratiche interne, sulle strategie politiche e sull'impegno verso i cittadini, ponendo le premesse per una rinascita che mantenga saldi i valori di partecipazione, trasparenza e impegno sociale che stanno alla base del Movimento. Con la prospettiva delle elezioni europee e l'iniziativa di rilancio locale, il M5S si proietta verso il futuro, pronto a raccogliere nuove sfide e a riconfermarsi come punto di riferimento per i suoi elettori'.