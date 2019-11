Carpi: A 3 anni esce di casa per comprare caramelle, trovata al market

E' riuscita a fare capire ai Carabinieri che l'hanno raggiunta, che voleva prendere le caramelle. Per questo, senza che nessuno se ne accorgesse, era uscita di casa, vestita soltanto del pigiama e delle ciabatte per dirigersi al supermercato, dall'altro lato della strada rispetto a casa sua. Al Conad di via Pezzana, dove alcuni clienti avevano notato la bambina aggirarsi da sola tra le corsie. I carabinieri, subito intervenuti, hanno appurato che poco prima si era allontanata dalla propria abitazione. L'hanno tranquilizzata e le hanno regalato qualche confezione di caramelle. Quelle che l'avevano portata fuori di casa. La piccola è stata accompagnata dalla madre.