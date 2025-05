Carpi, Achille Lauro incontra e abbraccia una fan di quasi 101 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ha abbracciato e baciato il suo idolo musicale come una ragazzina, solo che ha quasi 101 anni (li compie il 25 maggio). La protagonista di questo incontro intergenerazionale all’insegna della musica si chiama Edmea Bulgarelli ed è ospite della residenza Stella di Carpi, il centro per anziani gestito dalla cooperativa sociale Scai.

Ieri mattina la signora era tra i fans accorsi per salutare il cantautore e rapper Achille Lauro, ospite di Radio Bruno

'Sono cresciuta con le voci di Mina e Celentano, ma ho sempre ascoltato anche le novità che arrivano dalle radio», raccontava con un sorriso Edmea mentre attendeva Achille Lauro che, una volta arrivato, ha accolto la fan con un affettuoso «È un onore essere qui con te'.

Promosso dalla cooperativa Scai, il progetto mira a creare occasioni di scambio e valorizzazione reciproca tra le diverse età.

'Crediamo che l’incontro tra giovani artisti e ospiti anziani generi un arricchimento autentico per gli uni e gli altri – dichiara il presidente di Scai Ilario De Nittis – I ragazzi imparano dalle storie di vita dei nostri ospiti, che possono anche ispirare le loro canzoni, mentre gli anziani riscoprono stimoli e curiosità'.La residenza Stella di Carpi non è nuova a iniziative di questo tipo. Accanto ai tradizionali servizi socio-assistenziali, promuove spesso attività e progetti culturali. 'Vogliamo valorizzare la persona nella sua totalità – sottolinea De Nittis - Ogni nostro ospite è unico e, anche se non più giovane, ha il diritto di continuare a vivere emozioni autentiche. L’amore, la cura e la dedizione sono i pilastri su cui fondiamo il nostro impegno quotidiano'.