Carpi, aggredito e picchiato in casa da due malviventi, Fdi: 'E' il buonismo della sinistra'

'Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà al nostro concittadino Aldo Giametta (nella foto), vittima di una violenta aggressione nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio, nel suo appartamento in pieno centro storico a Carpi. Un episodio gravissimo, l’ennesimo, che mostra tutti i fallimenti della sinistra locale in materia di sicurezza. È inaccettabile che tanti cittadini e lavoratori carpigiani debbano vivere nel terrore in una città completamente allo sbando'. A parlare è Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

Giametta nella notte di martedì 13 maggio è stato aggredito da due uomini a volto scoperto, pare dell’Est Europa, all’interno del suo appartamento in pieno centro storico. Sono stati i lampeggianti della polizia di stato a far scappare i due banditi.

Alle parole della capogruppo fa eco Federica Boccaletti, consigliere comunale FdI a Carpi: 'Non è la prima volta che, a Carpi, i commercianti sono bersaglio di rapine, minacce o aggressioni. Siamo di fronte a una vera e propria escalation che colpisce chi, ogni giorno, tiene vive le vie e le piazze della città. Invece di garantire sicurezza e decoro, l’amministrazione evita di rilasciare dichiarazioni, rifugiandosi nel silenzio. Nessuna parola dal sindaco o dall’assessore alla sicurezza: un silenzio assordante che rivela l'incapacità di affrontare un problema sempre più grave'.'Il fallimento dell’approccio buonista della sinistra – concludono Arletti e Boccaletti – è sotto gli occhi di tutti. Siamo stanche di vedere Carpi in queste condizioni, dove regna l’impunità e chi delinque si sente libero di colpire senza conseguenze. Nell’augurio che i responsabili vengano individuati al più presto, Fratelli d’Italia continua a portare avanti le proprie battaglie per una città più sicura e perché i cittadini onesti non siano costretti a vivere nel terrore'.