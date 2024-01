Carpi, alla guida ubriachi: un episodio ogni 10 giorni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 2023 a Carpi le infrazioni di questo tipo (articolo 186, «Guida sotto l'influenza dell'alcool») son state 33, più tre per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in pratica un episodio ogni 10 giorni, spesso in occasione di sinistri.

Metà di tali violazioni, cioè 17, presentavano tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (grammi per litro), quindi rilevanza penale, punibile con ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi più «in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno»; ammenda, arresto e sanzione amministrativa raddoppiano se il valore accertato superi 1,5 grammi d’alcool per litro di sangue (ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione patente da uno a due anni): e ciò riguardava ben 14 dei 17 casi citati. E’ prevista infine la confisca del veicolo se di proprietà del conducente sanzionato.