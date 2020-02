Carpi, ancora disservizi in stazione: fare il biglietto è una odissea

Ancora disservizi alla stazione dei treni di Carpi. Anche ieri biglietterie chiuse, come di prassi, e macchine automatiche ad uso ridotto al 50%: su due ne funzionava solo una davanti la quale si è formata la fila di utenti. 'Ripeto per l'ennesima volta che i disservizi non incrementano la mobilità sostenibile - afferma Andrea Artioli dei Verdi -. Sono andato personalmente a parlare col capotreno spiegando la situazione, e chiedendo di fare lui i biglietti evitando di applicare il supplemento per chi fa il biglietto sul treno'.