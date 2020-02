Carpi: antifascista serbo imbratta stele del ricordo, bloccato

Con una bomboletta spray aveva appena scritto sulla stele del Ricordo, dedicata alle vittime delle foibe, la frase che tradotta dal serbo croato recitava “Morte al fascismo. Libertà', quando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Carpi, in servizio di perlustrazione che stava interessando il parco, lo hanno colto sul fatto. Alla vista della Polizia un 20enne serbo si è dato alla fuga. Inseguito per tutto il parco é stato bloccato poco dopo. Aveva con sé due bombolette spray, che sono state sequestrate.Il ragazzo è denunciato per il reato di imbrattamento di cose di interesse storico. Le scritte sono state cancellate questa mattina.