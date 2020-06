Carpi: Anziani senza luce da ore, chiamano i Carabinieri nella notte

Carabinieri nei panni di elettricisti, questa notte, nell'individuare la causa dell'interruzione di energia elettrica in un appartamento abitato da due anziani. Ultraottantenni, lui con dei problemi fisici. In piena notte avrebbero voluto accendere una stufina elettrica ma l'interruzione di energia gli impediva di farlo, oltre ad impedire loro di muoversi in sicurezza. L'unica soluzione, per la donna, è stata quella di appellarsi ai Carabinieri: “Vi prego, veniteci ad aiutare” - ha detto all'operatore della caserma di Carpi. Pochi minuti dopo i militari erano sul posto, verificando che l'interruzione dell'energia elettrica non era dovuta al temporale ma ad una presa di corrente difettosa dietro il frigorifero che causava il distacco attraverso l'attivazione del salvavita. Dopo averla rimossa ed aver atteso che la donna accendesse una stufetta elettrica per riscaldare la camera da letto, in sicurezza, i militari si sono congedati.