Carpi: anziano con Alzheimer si perde, soccorso grazie a due ragazzi

In pigiama, stava vagando per la strada, a piedi, in stato confusionale, evidentemente disorientato. Notato da due giovani che rendendosi conto dello stato di difficoltà dell'uomo hanno chiamato subito i Carabinieri, l'uomo, un 83enne residente a Carpi è stato avvicinato dai militari che risalendo alla sua identità lo hanno accompagnato a casa, dove l'anziana moglie, convinta che l'uomo fosse a letto, non si era accorta di nulla. L'uomo, che soffre di Alzheimer, in realtà era uscito, pur in pigiama, perdendo la cognizione di dove si trovasse. Anche ai Carabinieri non ha saputo dire come fosse arrivato in quel posto.