Carpi, anziano si perde, ritrovato dalla Polizia Locale

Una pattuglia della Polizia Locale ha soccorso una persona anziana che si era persa, accompagnandola all’ospedale e rintracciando i familiari, che sono così potuti andare a prenderla.L’episodio è avvenuto in serata: gli agenti sono stati allertati da alcuni cittadini che avevano notato una persone persona vagare al freddo, in evidente stato confusionale, e con difficoltà nel comunicare che rendevano più seria la situazione. A complicare le cose anche il fatto che era sprovvista di documenti.E’ stata fatta intervenire un’autoambulanza, e sono state informate le altre forze dell’ordine, così in pochi minuti sono stati trovati i parenti, che avevano dato l’allarme al 112: è poi risultato che il cittadino si era allontanato dall’accompagnatore mentre si trovavano insieme in un negozio.'Ancora una volta, grazie alla sensibilità e alla collaborazione di privati cittadini, i nostri agenti sono riusciti a risolvere presto e bene una situazione che poteva avere risvolti più drammatici' -ha commentato il Comandante della Polizia Locale Davide Golfieri. 'Nel ringraziare ancora una volta coloro che dimostrano senso civico, ricordiamo a tutti l’importanza di avere sempre con sé un documento d’identità'