Carpi, anziano trova per terra centinaia di euro e li porta in caserma

Sabato sera alle 20 un 76enne carpigiano ha ritrovato a terra all'esterno di una pizzeria una somma in contanti di diverse centinaia di euro. L'uomo ha consegnato l'intera somma alla caserma di Carpi. L'anziano ha aggiunto di non pretendere alcuna ricompensa dal titolare della somma. Il denaro si trova dunque ora presso i carabinieri e chi lo ha smarrito può andarlo a ritirare dimostrando di esserne il proprietario o con scontrino bancomat o indicando con esattezza il punto dove sono stati smarriti e il modo in cui erano conservati.