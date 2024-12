Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella giornata del 29 novembre scorso, intorno alle 14:30, personale del Commissariato di P.S. di Carpi, ha notato un giovane con un atteggiamento sospetto, seduto su una panchina nei pressi di Piazzale Re Astolfo.Il 21enne, mentre gli operatori si avvicinavano per un controllo di Polizia, ha lasciato cadere a terra un pacchetto di sigarette. Nel pacchetto, subito recuperato dagli agenti, sono stati rinvenuti – come accertata da successiva prova narcotest- circa 13 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.Nella sua disponibilità sono stati trovati altri 24 grammi di hashish, divisi in involucri di cellophane trasparente.L’uomo, privo di documenti di riconoscimento, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolarità sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione.Sempre nella serata del 29 novembre scorso, la polizia di Carpi con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato in particolare i parchi urbani e il centro cittadino.Complessivamente sono state identificate 97 persone di cui 27 straniere, fermati 25 veicoli ed effettuati 2 posti di controllo.