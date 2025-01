Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il latitante, che già nel gennaio 2023 era stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, era stato successivamente posto agli arresti domiciliari, in attesa delle procedure di estradizione. Tuttavia, nel marzo dello stesso anno, l’uomo aveva violato gli obblighi e si era reso irreperibile, scatenando una nuova caccia all'uomo.L'arresto è avvenuto durante un normale controllo da parte dei Carabinieri nel centro di Carpi. Nonostante l'uomo avesse con sé documenti con identità false, i militari lo hanno riconosciuto e, dopo aver eseguito un’identificazione tramite impronte digitali, hanno confermato che si trattava proprio della persona ricercata. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito al carcere di Modena, dove resterà a disposizione della giustizia.Le accuse contro di lui sono estremamente gravi: traffico di esseri umani e crimini contro i minori, reati per i quali era stato già condannato nel suo Paese d'origine.