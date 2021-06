Carpi, autocarro resta incastrato nel sottopasso Pezzana

Forti disagi alla circolazione a Carpi. Il sottopasso di via Cavalieri di Vittorio Veneto (sottopasso “Pezzana”) è stato chiuso al traffico, dopo che un autoarticolato si è incastrato oggi alle 14.30. Il mezzo pesante è stato rimosso, ma al momento non si sa quando il sottopasso sarà riaperto alla circolazione, pertanto si consigliano percorsi alternativi. L'autocarro aveva imboccato la via Pezzana quando è rimasto è incastrato. Nessun ferito. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.