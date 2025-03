Carpi, bidoni bruciati in centro storico. Allarme Fdi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Esprimiamo profonda preoccupazione per i gravi atti vandalici verificatisi la notte appena trascorsa nel centro storico di Carpi, dove ignoti hanno incendiato diversi bidoni dei rifiuti. Tali gesti rappresentano un attacco al decoro urbano e alla sicurezza della nostra comunità', è questa la presa di posizione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Cortesi.

'È particolarmente allarmante che questi episodi siano avvenuti in pieno centro storico, un'area simbolo della nostra identità culturale. È da tempo che Fratelli d'Italia denuncia il dilagare di episodi di vandalismo in città. È gravissimo che ciò sia avvenuto in pieno centro e nelle arterie principali carpigiane, ormai luogo di abbandono, vandali e degrado. Questi atti non solo danneggiano beni pubblici, ma minano anche la percezione di sicurezza nella nostra città', prosegue il consigliere.

'Confidiamo - aggiunge Cortesi - che le autorità competenti utilizzino le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di questi atti scellerati. È fondamentale garantire che Carpi non sia in balia della criminalità e che episodi simili non si ripetano in futuro'.

'Fratelli d'Italia rinnova il proprio impegno per la tutela della sicurezza e del patrimonio della nostra città, auspicando una maggiore vigilanza e interventi tempestivi per prevenire e contrastare tali fenomeni', conclude.