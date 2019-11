Carpi, bimba scappa di casa per comprare caramelle: carabinieri bloccano la 'fuga'

Esce a tre anni di casa per comprare caramelle al market: i carabinieri la riconsegnano ai genitori. E' successo oggi alle 18 quando i carabinieri di Carpi sono intervenuti al supermercato Conad di via Pezzana dove era stata individuata una bimba di tre anni, in ciabatte e pigiama, girovagare tra le corsie. I militari, dopo averla identificata ed aver appurato che poco prima si era allontanata dalla propria abitazione (al di là della strada) con tanto di chiavi, l’hanno dapprima tranquillizzata e successivamente, dopo averle regalato qualche confezione di caramelle (motivo per cui aveva deciso di uscire di casa), l’hanno accompagnata dalla madre.