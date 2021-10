Carpi, Caffè del Teatro assegnato ai gestori del '39'

'Finalmente riapre uno dei luoghi maggiormente simbolici della nostra bellissima piazza. Una piazza che riparte e riapre, ed in questo caso una riapertura che dà una accoglienza speciale anche agli spettatori del teatro'. Così Stefania Gasparini, vicesindaco di Carpi commenta la conclusione della procedura per assegnare il Caffè del Teatro, la cui gestione andrà alla ”39 sas di Cirelli Luca C.”, che gestisce già il '39' di piazza Garibaldi.'Questa aggiudicazione – prosegue Gasparini – assieme al bando riaperture è il segnale tangibile dell’impegno che questa Amministrazione ha profuso negli ultimi mesi per la rivitalizzazione del Centro storico'.In base al bando, scaduto il 20 settembre, la gestione del caffè viene assegnata per dodici anni: il canone del primo anno sarà di duemila euro forfetari, mentre dal secondo sarà di 37.000 euro (trentasettemila euro), secondo l’offerta della società; potevano partecipare alla pubblica selezione esercenti con un'esperienza almeno triennale nell'ultimo quinquennio, e un volume d'affari di almeno 120mila euro nei tre migliori esercizi dell'ultimo decennio. Più esercenti avevano effettuato un sopralluogo nei locali (condizione obbligatoria per l’eventuale partecipazione), ma solo uno aveva formalizzato un’offerta, offerta ritenuta idonea dall’Amministrazione comunale.I dodici anni inizieranno a decorrere quando la Soprintendenza avrà approvato il progetto vincitore.