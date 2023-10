Carpi: cambia la sosta a pagamento in centro, ecco come

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rispetto al Piano generale deliberato in febbraio, l’Amministrazione ha « ritenuto opportuno attivare le modifiche per stralci per la presenza di numerosi cantieri ormai in fase di completamento, tra cui i lavori di pedonalizzazione di corso Roma e valutate le esigenze dei vari utenti che fruiscono del Centro Storico (residenti, commercianti, utenti occasionali e turisti, fornitori, lavoratori, ecc.) »; inoltre anche « al fine di garantire un adeguamento progressivo degli utenti alla nuova configurazione. »I posti ora regolamentati, fra disco orario (stalli con “strisce bianche”) e a pagamento (“strisce blu”), sono nel complesso 585, che considerata una normale rotazione nell’arco delle ore di validità possono soddisfare ogni giorno diverse migliaia di potenziali auto.Ecco nel dettaglio i provvedimenti, che riguardano per questo primo stralcio solo la sosta:1. Modifica della tariffa oraria di sosta: su tutte le strade del centro storico, con sosta già regolamentata a pagamento, la tariffa oraria passa da 0,80 a 1,00 euro. Nello specifico: Via San Francesco (41 posti) da Via Catellani e Corso Roma Via Trento Trieste (49 posti) da Via San Francesco a Via Berengario Via Aldrovandi (9 posti) nel tratto compreso tra Viale Carducci e Via Matteotti Via Matteotti Sud (22 posti) nel tratto compreso tra Via Gobetti e Via Aldrovandi Via Gobetti (8 posti) nel tratto compreso tra Viale Carducci e Via Matteotti Via Berengario (26 posti) nel tratto compreso tra Via Trento Trieste e Via Fassi Corso Cabassi (35 posti) da Via Carducci a Piazza Martiri Via Menotti (19 posti) da Corso Fanti a Via Berengario Corso Fanti (26 posti) nel tratto compreso tra Via Fassi e Via Menotti







2. Via Matteotti Nord (30 posti) nel tratto compreso tra Piazzale Re Astolfo e Via Gobetti e in via Mazzini (5 posti) che da 0,80/h passa a 1,20 euro/h.









3. Nuove strade con sosta a pagamento. Viene riconvertita l’attuale sosta a disco orario in nuova sosta a pagamento alla tariffa di 1,00 euro/h, nelle seguenti strade:



 Via Santa Chiara (27 posti) da Corso Fanti a Viale De Amicis



 Via Cesare Battisti (7 posti) nel tratto compreso tra Via Santa Chiara a Piazzale Bertesi



 Piazzale Bertesi/Va Fontana (15 posti) da Via Brennero a Via Battisti.









4. Nuova sosta a pagamento nei parcheggi esterni limitrofi al Centro storico



 Piazzale Ramazzini (lato est e lato ovest) in corrispondenza dell’uscita di Corso Roma: 39 posti che da “disco' passano a pagamento, con tariffa pari a 1,00 euro/h,



 Area ex Mercato:10 posti che diventano a pagamento con tariffa pari 0,80 euro/h,



 Viale Catellani (Tenente Marchi): 25 posti che da disco orario passano a pagamento con tariffa pari a 0,80 euro/h,



 Piazzale Maestri del Lavoro (Meccano): Piano Terra (98 posti) da gratuiti passano a pagamento a 0,80 euro/h, Piano primo ( 99 posti) rimangono gratuiti.









Il pagamento della sosta resta limitato alle fasce orarie 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:30 dei feriali, venendo confermata anche la sosta breve di 15 minuti gratuiti.