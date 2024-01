Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A ufficializzare la candidatura a sindaco per il centrodestra a Carpi ci pensa paradossalmente il Pd. A usare queste parole è infatti su Facebook il candidato alle primarie Riccardo Righi che parla già da vincitore rispetto alla sfida con Giovanni Taurasi e guarda alla sfida con Fdi. Per ora il centrodestra non conferma, ma evidentemente sulla scelta della moglie del senatore Barcaiuolo non paiono esserci più molti dubbi.'Avremo modo, in questa lunga campagna elettorale, di confrontarci e discutere, saremo di certo avversari, ma mai nemici. La politica ha bisogno di un sano confronto che superi dispute ideologiche, guardando ai contenuti e al bene della collettività' - chiude Righi.