Carpi, cantante pregiudicato massacra di botte un minorenne in piazza

Aggressione ai danni di un minorenne ieri, nel tardo pomeriggio, in piazzale Re Astolfo a Carpi. Un trentenne pregiudicato del posto, con velleità artistiche, è giunto nel cortile delle Steli, di fianco al Museo del deportato per girare un videoclip per promuovere le sue canzoni scritte durate la detenzione. Lì era presente una comitiva di minorenni che bivacca. “Volete partecipare alle riprese? Così diventerete famosi pure voi”. “Ma io lo sono già!”, gli replica scherzosamente uno di loro, mentre si allontana con i suoi amici, che pure declinano l’invito, mente l’improvvisato cantante dà inizio alle riprese, assistito da alcuni suoi collaboratori.Dopo una ventina di minuti si spengono le telecamere e l’uomo si avvicina al gruppetto di giovani, invitando colui che poco prima gli aveva risposto a seguirlo. “Ti devo parlare”, gli fa, e lo porta nel vicino piazzale Re Astolfo. E lì, lontano da occhi indiscreti, inizia a picchiarlo. Calci e pugni, mentre gli amici del diciassettenne si precipitano richiamati dalle urla del loro amico. Mentre cercano di dividerli, un amico del trentenne riesce anch’egli a colpirlo in faccia.“Ma lo sai chi siamo noi?”, e se ne vanno. I carabinieri, allertati dal 118, in poco tempo riescono a fermarli: il trentenne aveva nel frattempo raggiunto un locale del centro ed era intento a cantare al karaoke, mentre l’altro era rincasato. I due dovranno rispondere di lesioni personali aggravate; il diciassettenne, difatti, dimesso dal pronto soccorso durante la notte, ha riportato un trauma cranico e toracico e la frattura di una spalla.