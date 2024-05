Carpi, cantiere 'bretella di Fossoli': lavori per 14,5 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Queste le cifre per le varie voci: 6.947.126 lavori, 1.402.049 manodopera, 265.663 oneri per la sicurezza; poi 2,6 milioni per espropri, quasi un milione per spese tecniche di varia natura (dai monitoraggi ambientali ai collaudi, compreso il controllo archeologico in corso d'opera ecc.); quasi 1,5 milioni fra imprevisti e “risoluzione interferenze” con le varie reti di utenze (gas, acqua, luce, telefonia ecc.). L’Iva complessiva sfiorerà i 900mila euro.Il progetto prevede precisamente il 'completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra le vie Guastalla e la S.

P.



413 Romana Nord (Bretella di Fossoli), realizzazione di una rotatoria tra le vie Guastalla e la tangenziale Bruno Losi e del collegamento ciclabile con la zona autotrasportatori'.

La durata del cantiere è stimata in 18 mesi, a partire presumibilmente da settembre 2024.



Il bando, uscito a fine 2023, prevedeva una procedura aperta, di rilevanza europea, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: l’affidamento lavori era stato annunciato per questa primavera, e così è stato.

Il progetto della “bretella”, interamente finanziato dal Comune, è uno degli interventi più importanti, non solo sul piano economico, di questo mandato amministrativo: una vera e propria “rivoluzione” nella viabilità cittadina, che consentirà in futuro di spostare il traffico di attraversamento dalla tangenziale “Losi” al nuovo asse, decongestionando le altre zone.