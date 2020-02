Carpi, caso Aimag: la lezione dei revisori che i politici non capiscono

Il Consiglio Comunale di Mirandola ha dato il via libera, all’unanimità , alla partecipazione di Aimag alle procedure per tentare l’acquisizione di Unieco Ambiente. Questo nonostante: due pareri negativi dei Revisori dei conti; il parere negativo dei Revisori di Carpi - Comune che detiene la maggioranza relativa di Aimag e il cui sindaco ne presiede il Patto di Sindacato; il parere tecnico negativo del segretario generale; il parere negativo del responsabile finanziario.Va dato atto, ai consiglieri mirandolesi, di aver avuto un coraggio notevole. Nel caso – ovviamente remotissimo – che le cose andassero in porto e finissero male, sarebbe difficile per loro non trovarsi di fronte a una procedura per danno erariale. Ma è anche vero che il problema, in questo momento, non parrebbe essere lo stato di Unieco Ambiente. Una società - stando alle cifre rese note - relativamente sana e comunque con bilanci in progresso, con un indebitamento praticamente azzerato e ricavi e margini in crescita.Perché è vero che sono anni che i Comuni soci chiedono a Aimag di crescere. Ma è anche vero che prima di crescere è necessario irrobustire le radici. Ovvero: dotarsi della giusta forma societaria; dotarsi del giusto management; predisporre un adeguato piano industriale; trovare i giusti partner; reperire i capitali necessari e infine crescere.. E non si può pensare di competere con società presiedute da manager di livello internazionale - che trattavano con Milosevic l’acquisto di Telekom Serbia mentre D’Alema scaricava bombe - quando la propria governance al massimo ha trattato i bandi per l’acquisto del mercato coperto di Carpi.Perché – al di là del merito tecnico e finanziario – è questo che i revisori e i diversi operatori stanno cercando di far capire ai politici:. Altrimenti è meglio che tutto resti piccolo com’è – limitando i danni fino a quando sarà possibile.Ora il cerino è in mano ai comuni delle Terre D’argine. Messi all’angolo dai voti favorevoli della Bassa e sotto pressione un po’ da tutti, comprese le associazioni di categoria (nella foto insieme a quello di Carpi). Finora pare intenzionato a lavarsene le mani trincerandosi dietro i pareri tecnici. Ma è difficile che possa finire così, anche tecnicamente, visto che comunque la sua maggioranza è solo relativa. Mentre è più facile e scontata la scelta di Novi: fare per ultimi e seguire da lontano il gregge.