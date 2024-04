Carpi, Cavazzoli e Bellelli: c'è la Dc tra le liste a sostegno di Righi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

in un comunicato stampa il suo esponente di spicco Giorgio Cavazzoli, vice segretario regionale. E, al di là dell'ingresso di due candidati Dc nella lista della prof. Maria Grazia Modena a Modena, fra i comuni della provincia nei quali sarà presente, quello che farà sicuramente più discutere è Carpi. Nella città dei Pio, infatti, il partito di Totò Cuffaro sosterrà nientemeno che l’esponente del Pd Riccardo Righi. Attraverso la “bicicletta” – così la definisce Cavazzoli - con il simbolo di Carpi 2.0, la lista storica di Rossano Bellelli.È facile immaginare che sia appunto il grande vecchio carpigiano il collante fra i democristiani e la sua lista civica.

Oltre a non aver mai rinnegato i trascorsi democristiani, infatti, Bellelli è anche direttore responsabile di TVQui, la TV modenese di Gian Piero Samorì, a sua volta esponente di spicco della DC nazionale.

'Domattina si terrà una riunione con tutti i nostri candidati e con il candidato sindaco Righi e a quel punto arriverà l'ufficialità - afferma lo stesso Bellelli, contattato dal direttore de La Pressa -. Ma l'accordo è stato già siglato, l'obiettivo è rafforzare il centro del centrosinistra'.



E dopo il tabù – Morelli, che secondo il coordinatore provinciale di Azione Paolo Zanca potrebbe essere candidato come capolista di Azione Carpi, Riccardo Righi potrebbe fare cadere un altro tabù, accogliendo nella compagine che lo sostiene il partito nazionale di Totò Cuffaro.



Non abbiamo ancora l'ufficialità dell’avvenuta accettazione delle liste, operazione che solo Riccardo Righi può fare sottoscrivendo i moduli di legge. E per questo usiamo doverosi condizionali. In ogni caso, se fosse tutto confermato, come da comunicato della Dc e come confermato dallo stesso Rossano Bellelli, il messaggio politico sarebbe sempre più chiaro: Righi ha davvero paura di perdere il Comune ed è disposto a un sacrificio pur di allargare la compagine. Resta da vedere quale sarà la reazione del Pd e degli alleati a questo stillicidio di candidature, per motivi diversi, difficili da digerire per l'elettorato Dem carpigiano.

