Carpi, cede soffitto durante un controllo: 26enne precipita al suolo

Grave incidente sul lavoro questa sera a Carpi. Alle 19,30 i carabinieri sono intervenuti in via del Commercio, dove uno dei titolari dell'autofficina Supercar, un 26enne carpigiano, mentre era intento ad ispezionare il tetto dell'officina per verificare le causa di una infiltrazione d'acqua, a causa del cedimento strutturale della capoertura p precipitato al suolo. Immediatamente soccorso, è stato elitrasportato presso l'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Ausl di Carpi, per gli ulteriori accertamenti di competenza.