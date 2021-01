Carpi, cercano di rubare corrente elettrica: ustioni per due nomadi

I carabinieri della Compagnia di Carpi hanno denunciato un nomade di Carpi poiché stanotte, evadendo dalla roulotte dove era detenuto agli arresti domiciliari per furto, e nel tentativo di rubare corrente elettrica dai vicini contatori dell’Enel, ne è rimasto folgorato. L’uomo, un italiano trentacinquenne, è stato medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Carpi, da dove è stato dimesso con alcuni giorni prognosi. Dovrà rispondere di evasione e tentato furto aggravato. In concorso con quest’uomo ne è stato denunciato un altro, che dovrà rispondere di tentato furto aggravato di energia elettrica, e che nella stessa circostanza è rimasto ugualmente ustionato dal cortocircuito. Si tratta di un venticinquenne che vive nel medesimo campo nomadi e che anch’egli, all’esito delle cure in ospedale ha riportato giorni di prognosi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.