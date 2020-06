Carpi, controlli in locali, parchi e strade: cinque giovani denunciati

A Carpi 76 veicoli controllati, 149 persone identificate e 11 locali ispezionati. Sono alcuni dati dell'attività di controllo svolta ieri sera dagli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi in collaborazione con la Polizia Locale. Svolti sia in divisa che in borghese con cinque equipaggi operativa. In una serata in cui sono stati predisposti 8 posti di controllo lungo le arterie principali. Obiettivo dei controlli anche la verifica della regolarità dei locali particolarmente frequentati dai ragazzi con attenzione specifica alla somministrazione di alcolici.



Sulla strada, delle 149 persone identificate, 21 sono risultate avere precedenti di Polizia.

Nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale, gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico trovato in possesso di un giovane pluripregiuducato, denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

La Polizia Locale ha elevato quattro sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti ragazzi, che avevano violato il regolamento di polizia urbana bevendo alcolici nei parchi pubblici dopo le ore 20.00.